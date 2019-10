Milan-Lecce streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 20 ottobre

Milan-Lecce posticipo domenicale dell’8^ giornata di Serie A. Si gioca alle 20,45 a San Siro la gara tra i rossoneri di Stefano Pioli e i giallorossi di Fabio Liverani. Momenti diversi per compagini a caccia di punti importanti per la classifica. Diavolo alle prese con il cambio di allenatore, salentini volenterosi di rifarsi dopo il ko di Bergamo. I rossoneri sono tredicesimi in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte, mentre i salentini occupano il 18° e terzultimo posto a quota 6, con un cammino di 2 vittorie e 5 sconfitte.

Milan-Lecce, le probabili formazioni – Pioli, al debutto sulla panchina del Milan, dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-3. Davanti a Donnarumma Musacchio e Romagnoli con Conti e Hernandez sulle corsie. In mezzo Biglia, Kessié e Paqueta. Attacco che potrebbe vedere l’esclusione di Piatek. Rebic, Leao e Suso favoriti. Liverani potrebbe schierare il suo Lecce con la stessa formazione vista contro l’Atalanta. Mancosu dovrebbe agire sulla trequarti in supporto di Falco e Farias. In mezzo Majer e Tabanelli a fianco di Tachtsidis, mentre in difesa i terzini saranno Rispoli e Calderoni, con Lucioni e Rossettini centrali. Fra i pali agirà l’ex della gara Gabriel.

Milan-Lecce, streaming e diretta tv – Il posticipo domenicale Milan-Lecce sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite e al numero 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite e al numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in diretta streaming con Sky Go anche attraverso i dispositivi come pc e smarthpone. La partita sarà visibile anche scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android. Chi volesse potrà anche guardare Milan-Lecce su Now Tv il servizio di streaming live e on demand di Sky acquistando uno dei pacchetti offerti.