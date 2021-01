Milan, l’ex Mirabelli non ci crede: “Scudetto ai rossoneri? La vedo difficile…”

Massimiliano Mirabelli non crede nello scudetto del Milan. L’ex direttore sportivo rossonero, in attesa di un nuovo incarico, ha parlato a TMW delle vicende calde del calcio italiano con particolare riferimento al mercato ma anche alla corsa per il Tricolore.

Mirabelli: mercato e scudetto

Parte dal calciomercato e dalle possibili trattative calde delle ultime ore: “Dzeko e Sanchez? Sono due grandi giocatori. Ma la Roma con Dzeko avrebbe perso tanto. A beneficiarne sarebbe stata l’Inter anche perché avrebbe tolto un pezzo importante ai giallorossi”. E ancora sul mercato: “Penso sia andato tutto secondo i piani. Un mercato molle per tanti motivi. Non lo ricorderemo a lungo. Questo non è un mercato che cambia gli equilibri. Al massimo puoi peggiorare, come la Roma se dovesse perdere Dzeko”. “Da qui all’ultimo giorno penso ci possa essere ancora qualche scambio di figurine. L’Atalanta ha preso Kovalenko? L’Atalanta fa sempre cose intelligenti. Operazioni non volte al cambiamento della squadra. In questo mercato vedo comunque acquisti che cambiano la vita”.

Infine, non poteva mancare un pensiero al Milan capolista: “Calhanoglu, Kessié e Donnarumma? Il Milan deve rinnovar loro i contratti. Senza si rischia di perdere la base della squadra. Mi auguro si possa arrivare ai prolungamenti, altrimenti sarebbe un danno. Scudetto al Milan? Ci sono anche altre squadre attrezzate. La vedo difficile…”, ha concluso poi Mirabelli.