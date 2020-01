Milan, l’ex Mirabelli: “Un errore il ritorno di Ibrahimovic…”

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha riacceso l’entusiasmo in casa Milan. Tuttavia c’è anche chi non ha condiviso la scelta del club, come ad esempio l’ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli, che ha così parlato ai microfoni di Radio Sportiva.

ERRORE – “Io personalmente sono contrario all’acquisto di giocatori di 38-39 anni. Non bisogna accontentarci, cercando di competere con i club inglesi, spagnoli e tedesche. E’ una bella storia perché il giocatore ha scritto pagine importanti in Italia ed è un bel ritorno per i tifosi, ma sicuramente non è più l’Ibra di un tempo”.

