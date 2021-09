Milan, l’ex Seedorf: “L’attacco con tanta esperienza compensa altre cose”

L'olandese ha parlato della sua ex squadra rossonera

L'ex calciatore del Milan Clarence Seedorf, presente ad un evento organizzato a Milano, commenta così la Serie A: "Spero che il campionato possa essere competitivo. Faccio in bocca al lupo al Milan e alle italiane per la Champions. I rossoneri in attacco hanno tanta esperienza che compensa tante altre cose che i più giovani non possono avere. La gestione delle emozioni, delle partite che contano, gli allenamenti, la pressione, i momenti di difficoltà. Quando hai gente come Giroud e Ibra in campo copri anche un aspetto che altri non possono avere perché non hanno vissuto". L'olandese capace di vincere la Champions League ben 4 volte, unico ad essere riuscito a conquistarla con 3 squadre diverse (Ajax, Real Madrid e Milan), indica la strada per i successi: "Ho sempre creduto nella combinazione tra atleti con esperienza e meno, è un mix che può far crescere meglio i giovani". Poi Seedorf parla della corsa per lo scudetto: "L’Inter ha perso giocatori importanti non facilmente sostituibili. La Juventus sta ricostruendo, ha avuto il suo ciclo. Ha la pancia piena e possono prendersi il tempo per ricostruire. Le squadre dal terzo posto in poi sono tutte cresciute”.