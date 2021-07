Milan, Maignan: “Ero stato contattato anche dalla Roma ma ho scelto i rossoneri”

Il portiere del Milan ha spiegato come è nata la trattativa

A Milanello è stato il momento di Mike Maignan : il portiere francese, unitosi al gruppo pochi giorni fa dopo la fine dell'esperienza a Euro 2020 con la sua nazionale e un paio di settimane di riposo, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa . Tra emozioni e obiettivi, queste tutte le prime parole del nuovo giocatore rossonero, trasmesse in diretta su AC Milan Official App, YouTube e Milan TV:

"È stato un piacere ricevere la chiamata di Maldini e Massara, una forte emozione, quasi al termine di una grande stagione per me. Sono rimasto focalizzato per finire al meglio con il Lille, ma gli ho risposto di essere pronto per questa nuova avventura. Abbiamo discusso della trattativa, in attesa anche degli sviluppi della vicenda Donnarumma, poi alla fine c'è stata la firma. Ero stato contattato anche dalla Roma ma ho scelto i rossoneri".