Milan, Maldini avverte: “Non riprendere sarebbe un disastro”

Dal campo ai social network. Paolo Maldini e Pippo Inzaghi si sono ritrovati a parlare in diretta Instagram, cosa che sembra andare molto di moda tra gli ex calciatori. Lo storico capitano rossonero ora svolge il ruolo di direttore tecnico del club e con l’ex compagno ha parlato dell’attuale situazione del nostro campionato.

DISASTRO – Paolo Maldini ha parlato così della ripresa: “Bisogna stare attenti, ma non riprendere sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista. La Francia ha sbagliato a decretare subito lo stop, ma noi accetteremo quello che sarà il verdetto del Governo. C’è tanta incertezza. Allenamenti? Abbiamo chiuso le parti comuni di Milanello, i giocatori sono divisi in quattro per ogni campo e in dodici riescono a lavorare bene lo stesso. Non ce la facevano più a stare a casa e neanche noi”.