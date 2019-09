Milan, Maldini: “Il derby è un’emozione come sempre, ma meglio vincere qualcosa in stagione”

Sabato sera arriva il primo derby di Milano per i nuovi allenatori di Inter e Milan Conte e Giampaolo. Le squadre stanno preparandosi al meglio, anche Paolo Maldini, dirigente rossonero, si dice molto emozionato, nonostante in carriera ne abbia giocati tantissimi: “Una grande emozione come sempre, ma devo dire che l’importanza di questo derby non supera l’importanza di vincere qualcosa in questa stagione – ha detto all’app ufficiale del club di Via Rossi -. In altre città i derby sono ancora più di spicco perché le due squadre mai sono arrivate ad obiettivi ancora più alti rispetto alla singola partita. Sicuramente per me è diverso assistere al derby di Milano da dirigente e non da giocatore: non gioco la partita, da calciatore mi preparo 10-15 giorni prima per giocarla al meglio. Essere in campo ti fa sfogare istinti, paure e preoccupazioni. Vederla e basta, invece, non ti porta determinate cose”.