Milan, Maldini: “Io e Boban garanzia di voler tornare competitivi in tempi ragionevoli, altrimenti…”

Non è una bella situazione per il Milan, che col cambio di allenatore, Pioli per Giampaolo, ha sì disputato una buona partita in casa col Lecce ma è arrivato l’ennesimo risultato negativo stagionale. Ecco le parole rilasciare da Paolo Maldini, dirigente rossonero, a Sky Sport: “Un periodo delicato, ma fa parte del processo di crescita, d’altronde tre cambi di proprietà in pochi anni hanno minato questa squadra. La mia presenza e quella di Boban sono garanzia per tornare competitivi alla svelta. Se Elliott volesse farlo fra 15 anni, non ci saremo noi nell’area sportiva”.

Sul cambio di tecnico: “Non ce lo aspettavamo, è stata una decisione condivisa col club che siamo stati costretti prendere. Meglio prenderla all’inizio della stagione piuttosto che a metà, comunque la squadra ereditata ha un grave passivo e abbiamo fatto un mercato a zero dopo esser stati banditi dall’Europa anche per le gestioni precedenti. Il cammino è tortuoso”.

E ancora: “Serve tempo per tornare al successo, la mia storia al Milan è pesante. Non vogliamo, ripeto, io e Boban aspettare dieci anni per tornare a grandi livelli, siamo qui per velocizzare il processo di crescita”.