Milan, Maldini: “Le battute rendono un Berlusconi inelegante”

L’ex difensore del Milan, Paolo Maldini oggi alla Gazzetta dello Sport ha condiviso un pensiero forte sull’ex presidente Silvio Berlusconi. L’ex patron rossonero rispose a chi lo interrogava sull’operato della nuova dirigenza. Maldini ora può replicare: «E’ stato il migliore presidente che potessi avere e l’affetto per lui resta immutato ma la sua tendenza a fare battute lo rende spesso inelegante». Silvio aveva anche suggerito a Gazidis, l’a.d. rossonero di oggi, «di parlare di fallimento e Serie D per il Milan solo al cesso» e consigliato la strada per una rapidissima risalita: «Ridare il Milan a Berlusconi». Maldini e Elliott, stavolta, hanno difeso insieme il proprio lavoro.