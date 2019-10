Milan, Maldini: “Non farei mai il dirigente altrove. Ibra? Sarebbe un sogno, ma…”

Dopo quelle di ieri sera, altre dichiarazioni sono state rilasciate dal dirigente del Milan Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport, trattando anche l’argomento Zlatan Ibrahimovic: “Non andrò mai a lavorare come dirigente in un altro club, spero di rimanere qui, se dovessi fermarmi al Milan non andrò da nessun’altra parte per avviare un’attività dirigenziale. Ci sono mattine in cui mi sveglio e penso ‘ma chi me lo ha fatto fare?’, ma succedeva anche quando facevo il calciatore. Ho grande amore nei confronti di questi colori e questo sentimento nessuno me lo farò mai mettere in dubbio. Di sicuro siamo attratti dai giovani, ma senza esperienza non si vince. Ibrahimovic? Un sogno, ma non so se accetterebbe il fatto di non essere sempre protagonista”.