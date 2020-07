Milan, Maldini: “Penserò al futuro a fine stagione. Rangnick? Ripeterei quella frase”

Paolo Maldini molto probabilmente a fine stagione saluterà il Milan. L’attuale direttore tecnico verrà rimpiazzato da Ralf Rangnick che ricoprirà anche il ruolo di allenatore. Nei mesi scorsi però l’ex capitano rossonero aveva criticato il tedesco per le dichiarazioni su un suo possibile futuro al Milan.

LE PAROLE DI MALDINI

Intercettato da SkySport prima del big match contro il Napoli Maldini ha risposto ad alcune domande sul suo futuro: “E’ una cantilena che stiamo ripetendo da tempo, vogliamo arrivare al meglio a fine stagione e per farlo dobbiamo evitare questi discorsi. Poi prenderemo le decisioni. Frase su Rangnick? La ripeterei, non è una frase contro una persona, era una frase contro una modalità. Non era rivolta ad una persona“.

Orgoglioso di Pioli

Riguardo a Pioli e la squadra Maldini ha speso parole importanti: “Sono molto orgoglioso, vedo il 90% degli allenamenti, sapevo che questa squadra era destinata a sbocciare, il lockdown ha permesso a Pioli di fare una mini preparazione che non aveva fatto. Tanti giocatori nuovi hanno fatto bene, Rebic, Ibra, Bennacer… Se devo dire un nome dico Kessie, è diventato un giocatore completo, con una grande evoluzione, il fatto di giocare a 2 lo ha aiutato, mi ha sorpreso davvero tanto. Sono sicuro che questa potrà essere una grande base per il Milan del futuro, per vedere chi farà parte del Milan del futuro ci saranno decisioni prese da altri e magari anche da me stesso. A volte ci dimentichiamo anche dell’età dei giocatori, abbiamo un sacco di giocatori giovani. Abbiamo spinto molto per prendere due giocatori esperti come Ibra e Kjaer per farli crescere. Se io non avessi avuto vicino Baresi e Tassotti da giovane non avrei fatto quello che ho fatto, perché mi sentivo sicuro“.