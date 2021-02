Milan, Maldini: “Speriamo di trovare degli accordi per i contratti in scadenza. Ibrahimovic…”

Il dirigente del Milan, Paolo Maldini ha rilasciato un’intervista a Bein Sports dove ha parlato dei tanti rinnovi in ballo in casa rossonera: “Abbiamo tre giocatori con il contratto in scadenza a giugno, mentre altri nel 2022. Ma sono situazioni normali nel calcio, ci stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere d’accordo in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è quella di trovare presto un accordo. Quello che stiamo vivendo è un anno sicuramente particolare, una stagione che ci vede giocare ogni tre giorni. L’assenza del pubblico rende tutto più complicato. È un calcio al quale ci dobbiamo ancora abituare, il pubblico a casa che si ritrova a guardare le partite con gli stadi vuoti, per i giocatori invece questo è il loro lavoro. Ibrahimovic? Non credo che ci saranno problemi per il rinnovo”.