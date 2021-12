Milan, manca l’intesa con Kessie per il rinnovo

Il calciatore potrebbe andare via a parametro zero

Non c'è ancora l'intesa sul rinnovo di contratto di Franck Kessie. Secondo La Gazzetta dello Sport non si registra alcun passo avanti nella trattativa e, considerando anche il rendimento non straordinario dell'ivoriano nell'ultimo periodo, il Milan non ha intenzione di scostarsi da quei 6,5 milioni all'anno proposti già da tempo. L'unica strada sembra dunque essere quella di una retromarcia del giocatore.