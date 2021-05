Milan, Mandzukic saluta: “E’ stato un piacere e sono grato alla dirigenza”

Decisione che era molto scontata

E' durata meno di una stagione l'avventura al Milan di Mario Mandzukic. Il croato ha ufficializzato sui social l'addio dal club rossonero anche se era una conclusione scontata: “E’ stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato alla dirigenza per avermi dato l’opportunità di giocare qui, al mister e al suo staff per il loro grande lavoro e ai miei compagni che non sono solo giocatori eccellenti ma anche un grande gruppo di ragazzi. Sono felice di aver contribuito a riportare questo grande club al ritorno in Champions League, il posto a cui appartiene e auguro a tutti, al club e non solo, il meglio per il futuro”.