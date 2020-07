Milan, Massara apre al futuro rossonero di Ibrahimovic e Donnarumma

Dopo una straordinaria ripresa di campionato, il Milan di Pioli pensa al futuro. Le vittorie e il modo in cui sono arrivate hanno convinto la società rossonera ad abbandonare la rischiosa pista Rangnick per confermare un allenatore benvoluto da tutto il gruppo. Maldini e Massara dovranno muoversi sul mercato per rinforzare una rosa che la prossima stagione vuole migliorare la sua classifica. I rossoneri nel frattempo potrebbero partire da due eccellenti conferme.

PARLA MASSARA

Intercettato dai microfoni di SkySport il direttore sportivo Frederic Massara ha parlato così del futuro di Ibrahimovic e Donnarumma: “Quando ci incontreremo con Raiola per Gigio? Non c’è bisogno di vedersi, ci stiamo parlando ma vogliamo cercare di discutere serenamente, anche un pò lontano dai riflettori – le parole del ds – ci sono tante questioni che verranno valutate insieme. Anche lo spirito di Ibra e la sua voglia di proseguire in questa bellissima avventura, che è stata in questo girone di ritorno estremamente positiva. Siamo tutti felicissimi, lui per primo, di aver dimostrato tutto il suo valore nel Milan”. Riguardo a Ibra invece: ” Ibra è in scadenza di contratto, quindi ci saranno tempi più stretti per definire la situazione“.