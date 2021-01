Milan, Meitè si presenta: “Felice di essere qui. Voglio arrivare in alto sia in Serie A che in Europa”

Il nuovo calciatore del Milan, Soualiho Meitè ha parlato per la prima volta da giocatore rossonero: “Arrivo in una grande squadra, con una storia gloriosa alle spalle. Sono contento che un club così mi abbia chiamato. Ho parlato con amici e parenti, ero felicissimo. Il Milan ha avuto sempre dei grandi giocatori e degli obiettivi importanti. Mi piace il bel calcio, avere la palla tra i piedi e le situazioni da corner e calci piazzati. Amo la qualità e mi piace giocare col pallone. Il mio obiettivo è quello di avere in campo lo stesso livello mostrato dalla squadra cercando di arrivare più in alto possibile, sia in campionato che in Europa”.