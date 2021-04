Milan, Meite suona la carica: “Ci aspettano cinque finali per la Champions”

Meite, centrocampista del Milan, ha parlato del finale di stagione dei rossoneri

"Ci sono cinque finali. Sarebbe bello andare in Champions per finire bene l'anno ". Parola di Soualiho Meite , centrocampista del Milan che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV per parlare del finale di stagione dei rossoneri: "Pioli dà fiducia a tutti, il lavoro paga e quando ti alleni bene e intensamente lui lo vede".

SULLE SONFITTE - "Con il Sassuolo abbiamo iniziato bene, abbiamo disputato un buon primo tempo, poi abbiamo commesso degli errori e il calcio, spesso, si gioca nei dettagli. Dopo quella gara non siamo andati a Roma con lo spirito giusto. In settimana abbiamo lavorato in particolar modo sullo spirito, per dare un contributo maggiore e fare attenzione ai dettagli".