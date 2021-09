Milan, Messias rivela: “Pensavo di non essere all’altezza del mio sogno”

Junior Messias è un calciatore del Milan: il giocatore brasiliano si racconta

Il Milan piazza un ultimo colpo in entrata proprio nelle ore finali del mercato estivo. Arriva Junior Messias, attaccante brasiliano messosi in mostra nell'ultima stagione al Crotone. Il giocatore si è presentato oggi ai microfoni di Milan TV, raccontando anche la sua singolare esperienza: "Quando arrivai in Italia decisi di lavorare sodo, in campo e durante la giornata. Avevo un sogno, pensavo di non essere all'altezza. Sudavo, con umiltà, nel campionato Uisp ed in Eccellenza. Pensavo di non farcela. Sono arrivato alle promozioni in Serie B, in Serie A. Avevo un sogno. Ricordo i dribbling per strada a Ipatinga ed ora sono qui: in uno dei club più importanti del mondo. Per quanto tu possa essere razionale, ci sarà sempre una favola alla quale finirai per credere. Sono rossonero, sono un giocatore del Milan".