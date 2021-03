Milan-Napoli diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Napoli si gioca oggi domenica 14 marzo 2021 alle ore 20.45 per la 27^ giornata di Serie A. Il big match di campionato chiuderà il turno. Rossoneri con grandi ambizioni di classifica, ospiti a caccia di punti per tornare in corsa per le posizioni che contano.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

Anche qualche problema di formazione per il Milan che dopo l’impegno in Europa League è chiamato ad un altro sforzo. Pioli dovrebbe mandare in campo l’undici migliore. Ancora out Ibrahimovic e Bennacer. Dovrebbero essere loro i prescelti dal mister rossonero: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.

Problemi anche per il Napoli di Gattuso che tra infortuni e squalifiche si affiderà a Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Dubbi sulle condizioni di Lozano e Petagna che dovrebbero andare solo in panchina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Napoli si giocherà, come detto, oggi domenica 14 marzo 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano in San Siro, senza la presenza dei tifosi sulle gradinate in virtù delle misure restrittive governative atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Il calcio d’inizio della partita della 27^ giornata di Serie A è previsto alle ore 20:45.

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Per chi preferisse vedere la sfida tra rossoneri e azzurri in live streamimg la diretta streaming di Milan-Napoli sarà visibile grazie a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite l’applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet.

Esiste poi un’altra opzione per non perdersi neppure un minuto del posticipo domenicale del massimo campionato italiano. In alternativa alle modalità già dette, infatti, si potrà ripiegare sulla piattaforma Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti a disposizione nell’offerta.