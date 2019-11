Milan-Napoli: le formazioni ufficiali

Manca poco al fischio d’inizio tra Milan e Napoli. A San Siro i rossoneri cercano punti importanti per risalire la classifica. Discorso simile per gli azzurri, andati in crisi di risultati nelle ultime settimane. Il match inizierà alle ore 18. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Carlo Ancelotti:

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paqueta, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura



Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Elmas, Allan, Zielinski; Lozano, Insigne