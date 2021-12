Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 il big match domenicale di Serie A

Redazione ITASportPress

Milan-Napoli si giocherà questa serà, domenica 19 dicembre, per il posticipo della 18^ giornata di Serie A. Fischio d'inizio ore 20:45 per il big match tra la seconda e la quarta in classifica. Chi vince può iniziare a crearsi un margine per la seconda posizione e mettersi alla caccia dell'Inter capolista.

Milan-Napoli, probabili formazioni

Ancora diverse assenze per entrambe le squadre con Pioli e Spalletti che dovranno rinunciare a diversi big per la gara. Questi i possibili 22 di Milan-Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo Tourè; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

Dove vedere il match

Milan-Napoli si gioca, come detto, oggi domenica 19 dicembre 2021 allo stadio 'San Siro' di Milano per la 18^ giornata di Serie A TIM. Il fischio d'inizio della partita previsto alle ore 20:45.

La partita tra i rossoneri e i partenopei sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, o mediante console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5. Altra soluzione, è quella che prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.

La partita tra il Milan ed il Napoli sarà visibile ovviamente in live streaming su DAZN. Per farlo sarà necessario collegarsi al sito di DAZN tramite PC o notebook, o scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet. In questo modo la visione del match sarà garantita in diretta.