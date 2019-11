Milan-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 23 novembre

Milan-Napoli, si gioca a San Siro alle 18,00. Si scende in campo per la 13^ giornata di Serie A nel terzo anticipo del sabato di campionato. Padroni di casa a caccia del successo davanti al proprio pubblico, ospiti con la voglia di rifarsi dopo le recenti polemiche tra squadra e società.

Milan-Napoli, le probabili formazioni – Milan con i soliti noti: davanti a Donnarumma ci saranno Conti, Romagnoli e Musacchio che dovrebbe prendere di nuovo il suo posto. Duarte in panchina. Linea difensiva che viene completata da Theo Hernandez. In cabina di regia Biglia al posto di Bennacer. In avanti Suso e Piatek sicuri di una maglia da titolare. Possibile chance per Bonaventura. La squadra di Ancelotti ritrova Manolas in difesa. Per il resto sarà ancora 4-4-2 con Mertens e Lozano in avanti e Callejon con Insigne larghi a partire dal centrocampo.

Milan-Napoli streaming e diretta tv – L’anticipo del sabato sera Milan-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, e al numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.