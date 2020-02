Milan nel caos, è scontro totale. Boban attacca Gazidis: “Rangnick? Irrispettoso non avvisarci…”

In casa Milan non si vive un clima sereno. A Zvonimir Boban, Chief Football Officer rossonero, non è andato giù il contatto della proprietà, nello specifico dell’ad Ivan Gazidis, con Ralf Rangnick, avvenuto apparentemente all’insaputa sua e di Paolo Maldini. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il croato non ha nascosto il malcontento per questa situazione, definita irrispettosa. “La cosa peggiore è che questo evento destabilizzante avviene in un momento durante il quale la squadra sta crescendo e si vede il grande lavoro di Pioli, in un momento dove si percepisce che si sta formando un percorso nettamente migliore. Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Non è da Milan. Almeno quello che ci ricordavamo fosse il Milan. Con Gazidis abbiamo già parlato. Per il bene del Milan, è certamente necessario che il meeting con la proprietà avvenga al più presto”.

MERCATO – Un vero e proprio caos testimoniato anche dalla mancata chiarezza sul budget di mercato per le prossime sessioni: “La proprietà deve essere chiara sia nel budget che negli obiettivi. Al momento, nonostante gli sforzi nel mercato di gennaio e i tanti tagli, con due cessioni importanti e l’alleggerimento che deriva dai relativi ingaggi, non sappiamo che margini avremo”. Vedremo come si evolverà la situazione, ma sicuramente le parole di Boban hanno alzato un bel polverone…