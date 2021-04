Milan, nessun ricorso: a Ibrahimovic solo un turno di squalifica. Le motivazioni

Salta il Genoa Zlatan Ibrahimovic espulso dall’arbitro Maresca nel match contro il Parma. Squalifica di una giornata oltre l’ammenda di 5000 euro è stata la decisione del Giudice sportivo nei confronti dello svedese. Sospiro di sollievo dunque per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Ibra per una sola gara: nessuna maxi squalifica per l’attaccante rossonero e nessun ricorso del Milan visto che è possibile farlo solo dalle due giornate in poi di squalifica e non per una sola.