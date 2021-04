Milan, novità Romagnoli: tra campo e futuro…

Alessio Romagnoli continua a far parlare di sé. Questa volta, però, non in ottica calciomercato. Il difensore del Milan, nell’ultimo periodo accostato a diversi club in chiave finestra di trattative, potrebbe finalmente fare ritorno tra i convocati del tecnico Pioli per i prossimi impegni dei rossoneri.

Nonostante il futuro incerto, il capitano del Diavolo ha voglia di tornare ad occupare la sua posizione al centro della difesa e dimostrare tutto il suo valore conquistandosi il rinnovo di contratto. Con ogni probabilità, Romagnoli avrà la sua occasione, magari già dalla prossima sfida contro il Genoa.

Infatti, come riporta Tuttosport, il Milan ha ripreso ieri ad allenarsi e in gruppo ha lavorato anche il capitano rossonero che sembra essere recuperato a tutti gli effetti. Il centrale difensivo vuole mettere da parte i rumors di mercato e provare a guadagnarsi sul campo il prolungamento del contratto. Nel match di domenica contro il Genoa, Pioli potrebbe schierarlo nuovamente come titolare.