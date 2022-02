Milan, novità sulla maglia: wefox nuovo retro sponsor

Novità sulle divise rossonere

"AC Milan è lieto di annunciare una nuova partnership con wefox, attraverso la quale il brand insurtech leader in Europa diventa Official Insurance Partner e il primo Official Back-of-Shirt Partner nella storia del Club, entrando così nel gruppo dei Premium Partner rossoneri". Con queste parole, apparse sul sito ufficiale, il club rossonero ha annunciato il primo retro sponsor della sua storia, che si unirà a Emirates (main sponsor) e BitMEX (sponsor di manica) sulla divisa da gioco.