Milan, nuovo caso di Coronavirus

Il Milan rileva un nuovo caso di positività ma stavolta riguarda lo staff di mister Pioli. Il club rossonero, infatti, ha fatto sapere attraverso una nota sul proprio sito ufficiale che Daniele Bonera (ex difensore e oggi collaboratore di Stefano Pioli) è risultato positivo. “Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti” si legge sul sito ufficiale.