Milan, Oddo: “Champions spegne l’Inter e i rossoneri potranno avvantaggiarsene”

Lotta scudetto sotto la lente di ingrandimento dell'ex rossonero

Massimo Oddo indica la strada al suo Milan per lo scudetto sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Squadra di Pioli è competitiva per la lotta al titolo e lo sta dimostrando ormai da un paio d’anni, pur non essendo sulla carta la squadra più forte. E’ un gruppo attrezzato ma se confrontato con l’Inter va ammesso che gli altri, in termini di ampiezza e struttura complessiva della rosa, hanno qualcosa in più. Che non necessariamente significa che vinceranno lo scudetto, anzi. Per come la vedo io sarà battaglia fino alla fine. Il Milan può colmare la distanza con il mercato anche se il gap non è tanto nell’undici titolare quanto nell’ampiezza della rosa e nella possibilità di scelta. Se al Milan viene a mancare un giocatore importante oggi fa più fatica a rimpiazzarlo: penso a quanto accaduto nelle ultime settimane con Leao, che in questo momento ha un peso notevole sulle dinamiche di gioco e che non aveva un sostituto con qualità e caratteristiche simili. Krunic si è adattato a sinistra ma non è stata la stessa cosa. Pioli avrà anche dei vantaggi sulla concorrenza: per esempio poter preparare l’impegno di campionato durante tutta la settimana aiuta, senza altre partite e viaggi in mezzo. L’Inter giocherà la Champions League, che inevitabilmente toglie energie. Questa nello scontro diretto potrà valere come arma in più in favore dei rossoneri. Come il recupero dei tanti infortunati che saranno fondamentali.