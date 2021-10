Milan, onestà Bennacer: “Mio gol? Se lo provo altre dieci volte…”

Il centrocampista autore di una grande rete

Ismael Bennacer ha commentato così ai microfoni di Dazn la vittoria del Milan per 4-2 col Bologna, arrivata anche grazie al suo gran gol con un tiro al volo di mancino. "Magari tiro dieci volte e faccio questo gol una volta sola. Non ho pensato, ho tirato. L’ho presa bene, ho fatto un gol che conta e quindi sono contento", ha affermato il centrocampista rossonero. Un pensiero anche ad un'altra disciplina da lui praticata: "Legame tra boxe e la mia rete? Forse sì. Penso che serva essere ben equilibrato e poi prendere bene il pallone. In quel caso ho lasciato andare il piede. Non lo so come spiegare, è qualcosa che fai e basta".