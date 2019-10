Milan, ore decisive per l’allenatore: Pioli in vantaggio su Spalletti

Potrebbe esserci Stefano Pioli nel futuro del Milan. L’ex tecnico della Fiorentina sarebbe balzato in vantaggio nella corsa alla panchina rossonera.

Sono ore bollenti per il futuro del Diavolo. L’addio di Giampaolo sembra ormai scontato. Dopo aver preso contatti per Spalletti, bloccato al momento dal contratto ancora in essere con l’Inter, il Milan si è buttato sull’ex Viola. Potrebbero essere momenti decisivi quelli che le parti andranno a vivere quest’oggi. Maldini e Boban hanno virato con decisione sul tecnico parmigiano per il quale avrebbero pronta l’offerta: due anni di contratto a cifre da definire. Pioli potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan già in tarda serata.