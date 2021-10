Milan ottiene il massimo con il minimo: Giroud piega il Torino

Milan capolista in solitaria in attesa del Napoli

Vince il Milan una partita arida di palle gol contro il Torino a San Siro. Quinta vittoria consecutiva in casa per i rossoneri che sono da soli al comando in attesa del match del Napoli. La sblocca Giroud al 14', tap-in dopo il tocco di Krunic. Il francese ancora a segno a San Siro per la sua terza partita di fila. Dopo l'intervallo dentro Theo Hernandez, Kjaer e l'ex Rodriguez. Ci provano Pobega e Belotti, Tatarusanu salva il risultato su Sanabria. Praet scheggia la traversa e poi in pieno recupero non riesce a trovare la deviazione giusta. Il Milan porta a casa i tre punti e sorride.