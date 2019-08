Milan, Paquetá senza limiti: “Dobbiamo puntare al primo posto, Giampaolo un maestro”

Non si accontenta di una qualificazione alla Champions League, il trequartista brasiliano del Milan Lucas Paquetá non si pone limiti in vista della nuova Serie A: “Meritiamo l’Europa, dobbiamo tornare a giocarla facendo bene sul campo. Bisogna puntare in alto, non dobbiamo accontentarci né del quarto, né del secondo posto: il nostro obiettivo dev’essere il primo”. Queste le parole sull’attuale tecnico Giampaolo: “È un insegnante, ha nuove idee ed è preciso nel trasmettercele. Ha modificato molto il gioco, nel modo e nella forma, in attacco ed in difesa”. Su Gattuso, invece: “Mi ha trasmesso molto, è stato importante per il mio adattamento al calcio italiano. Mi ha dato tanto, gli sono debitore”.

Nell’intervista, rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche dell’emozione di giocare a San Siro: “Quando vedevo giocare Kakà pensavo sempre a quanto sarebbe stato bello essere al suo posto, ora posso confermare che è una emozione gigantesca”. La tradizione rossonera è fatta di grandi campioni: “Spero di fare come loro, imitarli e diventare vincente col Milan. È un club prestigiosissimo”.