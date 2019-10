Milan, Paquetà: “Vittoria importante. Suso? Era un momento difficile per tutti noi…”

Vince il Milan che riesce a conquistare 3 punti fondamentali contro la Spal a San Siro davanti al proprio pubblico. I rossoneri ringraziano Suso, autore del gol vittoria. A parlare al termine della gara anche del compagno spagnolo ci ha pensato Lucas Paquetà, uno dei più positivi della gara. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Quella di oggi era una partita importantissima da vincere anche per aumentare la fiducia in questo momento di difficoltà. Suso? Momento difficile per tutto noi, ma siamo felici per lui. E’ un grande giocatore e il gol gli darà fiducia”, ha concluso l’ex Flamengo.