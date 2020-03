Milan, pazza idea di Gazidis: vuole Capello come dirigente

Continuano i rumors legati ai problemi tra la dirigenza del Milan. Dopo le parole di Boban su Gazidis, ecco un’altra voce che potrebbe creare altri malumori tra le fila rossonere. Il Corriere dello Sport rivela che l’ad rossonero ex Arsenal starebbe pensando seriamente a Fabio Capello per la dirigenza del Milan che verrà.

L’ex allenatore tra le altre anche dello stesso Milan, attualmente commentatore televisivo per Sky, è ritenuto una figura ideale perché esperto sotto ogni aspetto calcistico e pronto ad aiutare nei rapporti con Lega. Ma non solo. Capello conosce l’ambiente Milan e diventerebbe una potenziale soluzione se Boban e Maldini dovessero salutare. Il carisma e l’autorità di Capello sono le doti che Gazidis vorrebbe per la società del futuro.