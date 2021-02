Milan, per il derby out Bennacer

Il Milan perde il centrocampista Bennacer per il derby. Il calciatore a Belgrado è stato costretto a lasciare il campo al 39’ (al suo posto è entrato Tonali) per un problema muscolare. A fine partita, Stefano Pioli ha spiegato: “Pensavamo di aver fatto di tutto per evitarlo, ma si tratta di una ricaduta dell’infortunio”. Si trascina un problema al bicipite femorale che l’ha tenuto fermo per metà dicembre e tutto gennaio. I rossoneri insomma giocheranno domenica contro l’Inter senza un vero pilastro.