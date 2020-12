Milan, per l’ex Sacchi è da Scudetto: “Importante seguire direttive Pioli e nell’aiuto di Ibra”

Il Milan domani sarà impegnato in Europa League e si rituffa spinto dall’entusiasmo dopo la vittoria in campionato con la Fiorentina. I tifosi milanisti sognano lo Scudetto nonostante tecnico e calciatori mantengono un profilo basso. L’ex allenatore rossonero Sacchi crede sia possibile che la squadra di Pioli possa mettere le mani sul tricolore e lo spiega nella sua consueta analisi sulla Gazzetta dello Sport. Gazidis, Maldini, Massara eccetera dimostrano grande coesione, serietà e competenza –scrive Sacchi-. Per importanza il club viene prima della squadra così come questa viene prima di qualsiasi singolo. La società è nel momento più decisivo, e senza questa è difficilissimo avere successi (Juventus docet). Quando in un club c’è orgoglio, senso di appartenenza, un obiettivo condiviso, un gruppo coeso dove tutti corrono, lottano e si sacrificano per i compagni, quando ci sono questi valori nessun obiettivo è impossibile.

La figura del tecnico

Il lavoro di Pioli e del suo staff sta dando risultati tecnici insperati. Il Milan vince e convince. I rossoneri si muovono in modo compatto e organico, sostenuti da un collettivo e da uno spirito di squadra che ne aumentano la collaborazione, la comunicazione, la sinergia e l’interiorizzazione. Il gioco scorre velocemente, tutti praticano la fase offensiva e difensiva, tutti sono uniti da un filo invisibile che è il gioco. Grazie a questo e alla volontà del gruppo tutti stanno crescendo in modo esponenziale. Il collettivo migliora i singoli. Le avversarie più temibili hanno individualità di grande spessore ed esperienza. I giovani rossoneri potranno competere con queste realtà, unicamente se saranno un team esente da invidie, gelosie ed eccessi di individualismo e protagonismo. Dovranno lavorare molto, seguire le direttive di Pioli, confidando nel lavoro di squadra e nell’aiuto del fenomeno Ibrahimovic.

Distanza dalle big

Essere squadra in questo paese è difficile in qualsiasi ambito, peccato, sarebbe la cosa più importante. Soltanto se si riuscirà in questo intento si recupererà il disavanzo di esperienza e di qualità individuali che ci sono nei confronti delle big. Soltanto così si potrà realizzare il grande sogno. Paolo Coelho diceva: «La capacità di realizzare un sogno rende la vita interessante». Buon lavoro e in bocca al lupo giovani leoni.