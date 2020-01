Milan, Piatek ammette: “Mi guardo dentro per capire i miei errori…”

Momento delicato per il bomber Krzysztof Piatek. L’attaccante del Milan ha rilasciato una lunga intervista a TVP Sport in cui ha parlato della sua situazione in rossonero e delle difficoltà avute nell’ultimo periodo.

Il centravanti polacco, ora chiuso dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, potrebbe partire in questa finestra di mercato. Nonostante i rumors e le tante critiche ricevute, Piatek è stato sincero raccontandosi a cuore aperto: “Mi guardo allo specchio, mi guardo dentro e cerco di capire i miei errori. C’erano troppe turbolenze nel club, i giocatori questo lo sentono”, ha detto il bomber. “All’inizio, come squadra, non abbiamo creato tante opportunità da gol e l’attaccante vive di questo. Ora stiamo migliorando ed è solo una questione di tempo prima che io torni a sparare di nuovo, posso farcela. Per i giornalisti italiani un giorno sei il papa del calcio e un altro il peggior giocatore. Ma lo accetto lo stesso. Però nessuna di queste persone si è messa nei miei panni, ma comunque le copertine dei giornali non mi toccano”.