Milan, Piatek senza paura: “Voglio essere capocannoniere. Il 9? Non ho paura…”

Krzysztof Piatek è pronto a ricominciare…a segnare. Il suo lavoro lo sa fare, e bene, ma per la prossima stagione vuole di più. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il polacco si è detto carico per l’inizio del campionato e senza alcun timore per l’aver scelto la maglia numero 9 che non ha portato fortuna a chi l’ha indossata prima di lui negli ultimi anni.

OBIETTIVO – “L’obiettivo principale è giocare in Champions League e il dispiacere più grande è non esserci già riuscito”, ha detto Piatek. “Quando sono arrivato in Italia, chi l’avrebbe detto che avrei segnato più di CR7… Ma io voglio migliorare e diventare capocannoniere. Farò di tutto per riuscirci”. E poi il retroscena sul padre: “Mi ha insegnato a lavorare duro. La sua esistenza è sempre stata così. È il primo allenatore della mia vita, molti pregi del mio carattere arrivano dalla sua figura”.

MAGLIA – “La maglia numero 9? Sono felice di averla sulle spalle. Da uno a dieci sono felice… undici. Il 9 è un numero importante per un attaccante, tutti i migliori ce l’hanno. Non credo alla scaramanzia: per me la 9 è la normalità, andrà tutto bene come con la 19. La cosa non mi fa paura. Si dice che la seconda stagione è sempre più difficile della prima? Per me non è mai stato così. Sono sempre riuscito a migliorarmi”.