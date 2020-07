Milan, Pioli: “2020 da Champions. Ibra? Vorrebbe giocare sempre”

Il Milan non smette di sorprendere per continuità. I rossoneri sono imbattuti dal ritorno in campo dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, mantenendo un ritmo da zona Champions League. Domani gli uomini di Stefano Pioli avranno l’opportunità di blindare la qualificazione all’Europa League battendo il Sassuolo.

LE PAROLE DI PIOLI

Proprio Stefano Pioli ha analizzato lo straordinario momento della sua squadra in conferenza stampa: “Sto facendo vedere la squadra la classifica da gennaio in avanti. Nel 2020 siamo quarti in classifica, è un lungo periodo che ci vede protagonisti di prestazioni ad alto livello. Questo è un segnale forte per il presente e per il futuro, tanti singoli stanno dimostrando di essere all’altezza di questa maglia e di questo club importante. Dobbiamo cercare di essere pericolosi in fase offensiva con più giocatori possibili. La presenza in campo di Ibra ci dà tante soluzioni, crea spazi per i compagni. I numeri sono eccellenti ma pensiamo alla gara di domani, il Sassuolo gioca un calcio totale e moderno, bisogna spingere e fare più punti possibili. Ibrahimovic era arrabbiato perché voleva giocare tutta la partita ed era intenzionato a segnare. Le ultime 2 gare sono state di grande livello, per noi è un punto di di riferimento. La squadra ha bisogno di lui dall’inizio. La soddisfazione maggiore per un allenatore si verifica quando tutti i giocatori chiamati in causa si fanno trovare pronti. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento, e 5 cambi è un possibilità importante per dare spazio a più giocatori, un fattore determinante che ci ha dato tanti vantaggi”.