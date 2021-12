Milan, Pioli: “A Empoli servono tre punti per rimettersi in carreggiata”

Le parole del Mister alla vigilia della trasferta di Empoli

Alla vigilia del match contro l'Empoli, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: "La squadra toscana ha vinto con la Juventus, con il Napoli, ha pareggiato con la Fiorentina. Sono molto dinamici, si muovono tanto, e sono l'unica squadra che gioca con un rombo in mezzo al campo. Ci vorrà grande attenzione e determinazione contro una squadra vivace, rapida e ben allenata che potrà crearci delle difficoltà. Abbiamo le caratteristiche giuste per fare bene, dipenderà da noi. Credo che sia anche giusto, quando non arrivano i risultati che vogliamo, essere meno sereni di quando le cose va bene. Vogliamo riprendere il nostro cammino, domani i tre punti sarebbero molto importanti per rimetterci in carreggiata. Ho un'esperienza tale da capire che in questo ambiente non ci sono mezze misure, e che i risultati condizionano i giudizi. Domenica secondo me la squadra ha fatto una buona gara, rischiando poco. Abbiamo commesso degli errori, nell'ultimo periodo, che non ci hanno permesso di ottenere i risultati che avremmo voluto".