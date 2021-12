Milan, Pioli: “Abbiamo avuto grande reazione dopo due ko”

Il commento del mister rossonero dopo il 3-0 al Genoa

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato il successo contro il Genoa per 3-0: "Abbiamo giocato con intensità e determinazione stasera a Marassi vincendo bene. Non siamo una squadra che può fare il compitino e quando si gioca con questa determinazione si vince. Abbiamo avuto una grande reazione dopo i due ko e sono molto soddisfatto della nostra interpretazione. Siamo cresciuti anche come qualità di gioco contro il Genoa e sono convinto che possiamo ancora fare meglio".