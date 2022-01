Milan, Pioli: “Abbiamo giocato bene per tutta la gara”

Il commento del tecnico del Milan dopo il 3-1 alla Roma

La vittoria del Milan contro la Roma proietta i rossoneri a un punto dall'Inter. L'analisi del tecnico milanista Stefano Pioli al termine del match: "Ero sicuro che avremmo fatto bene perché abbiamo fatto una buona sosta", ha esordito commentando nel postpartita. "Avevamo bisogno di rifiatare ma anche di lavorare con la giusta intensità -riporta Sky Sport-. Ho trovato giocatori sempre disponibili: vedere la squadra con questa intensità è un bel segnale che ci deve accompagnare nel girone di ritorno". Pioli non ha nascosto le sue grandi soddisfazioni per la partita svolta dai suoi giocatori: "Abbiamo giocato bene per tutta la gara: l’abbiamo interpretata bene, coperto bene il campo e creato tante soluzioni. Poi i singoli possono fare la differenza e per fortuna stiamo recuperando giocatori importanti". Per l'allenatore rossonero, l'unico segreto per fare così bene è solo uno: il lavoro. "Lavoriamo tanto tutti, anche il club e i dirigenti, oltre che tutti i giocatori e tutti coloro che lavorano ogni giorno a Milanello. Lavorare con questi ragazzi è un piacere: vogliono crescere e imparare attraverso gli errori. Ora è giusto essere contenti di oggi ma dobbiamo concentrarsi subito: siamo in pochi e domenica abbiamo un’altra partita importante". Vietato, però, godersi troppo questi tre punti: "Avranno valore solo se sapremo replicarli anche domenica. In Serie A se perdi la concentrazione rischi di fare brutte figure".