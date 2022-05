Milan, Pioli: “Abbiamo giocato e lottato e se vinciamo nel finale…”

Il commento nel post gara di Milan-Fiorentina del tecnico rossonero Pioli

Non euforia ma grande entusiasmo nello spogliatoio del Milan che vede sempre più da vicino il tricolore. Il tecnico, Stefano Pioli, tecnico, ai microfoni di DAZN commenta il successo contro la Fiorentina e il primo posto in classifica: "Abbiamo giocato, lottato. Siamo stati costantemente pericolosi, abbiamo subito poco. È un altro passo in avanti, siamo soddisfatti e siamo felici di aver soddisfatto i tifosi. San Siro è stato spettacolare. Abbiamo avuto la mentalità giusta, lavorando da squadra prendendoci i nostri rischi. Quando le partite sono così sul filo del rasoio c'è sempre un po' di tensione e questa energia la sentiamo man mano che le partite vanno avanti. Bravi i ragazzi che stanno superando step importanti, acquisendo consapevolezza e sapendo soffrire. Vinciamo nel finale perché i giocatori che giocano meno entrano con l'assoluta volontà e disponibilità di aiutare la squadra fino all'ultimo secondo".