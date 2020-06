Milan, Pioli: “Abbiamo il dovere di arrivare in Europa. Leao? Deve dare di più”

Non poteva chiedere prestazione migliore Stefano Pioli ai suoi ragazzi dopo l’opaca prestazione di Coppa Italia. L’allenatore del Milan ha sottolineato ai microfoni di SkySport l’importanza di questa vittoria.

Pioli soddisfatto

Queste le parole dell’allenatore rossonero: “Abbiamo giocato bene con l’avversario che ha preferito aspettarci. Abbiamo trovato spazi adatti per metterli in difficoltà e si poteva evitare di rimettere in partita il Lecce. È una vittoria importante, non vincevamo da un po’. L’obiettivo è quello di raggiungere quelli che stanno davanti a noi. Abbiamo il dovere di provarci in queste undici partite. La squadra ha mostrato di avere la qualità di giocare alla pari con tutti. Ibrahimovic è un giocatore importantissimo per noi, ma senza di lui abbiamo provato altre disposizioni e l’abbiamo fatto bene. Considerato il calendario è ottimo avere più soluzioni, per me e per la squadra. Leao deve fare di più rispetto al gol di stasera. Fare gol è importante, soprattutto per lui, ma pretendo di più. Ha ancora difficoltà a giocare da prima punta, ma stiamo lavorando a questa situazione”.

Trequartisti

Il movimento dei trequartisti ha messo in difficoltà la difesa del Lecce: “Per sviluppare il modello di gioco che abbiamo in mente servono giocatori intelligenti che mettano in difficoltà la squadra avversaria. Io ho la fortuna di avere giocatori intelligenti e che si sanno muovere. Ci siamo mossi bene. È importante dare pochi punti di riferimento”.