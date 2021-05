Milan, Pioli: “Abbiamo meritato di andare in Champions”

Il tecnico rossonero molto felice per il finale di campionato della sua squadra

Il Milan va in Champions meritatamente dopo aver battuto in trasferta l'Atalanta. Intervenuto ai microfoni di Milan TV nel postpartita il tecnico rossonero Stefano Pioli analizza così la qualificazione: "Sicuramente è la giornata perfetta. Le emozioni che ci danno i tifosi, quando ci hanno dimostrato di credere in noi si vede. Li abbiamo ripagati ed è giusto che il campionato sia finito così perchè il Milan ha meritato di andare in Champions League e di finire secondo. Abbiamo fatto una partita di generosità, determinazione e sacrificio e siamo stati autori di una grande prestazione -riporta tmw.com-. Sono contento per tutti quelli che lavorano per il Milan, per i giocatori e per il mio staff che ha vissuto con me quest'anno fantastico"