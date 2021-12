Milan, Pioli: “Abbiamo un piano partita contro il Napoli. Hernandez in dubbio”

Il tecnico rossonero presenta il match contro il Napoli in programma domani

Domani sera si giocherà Milan-Napoli: un big match da brividi che il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa presenta così: "Stiamo facendo un buonissimo girone d'andata al quale mancano due partite. Mi piacerebbe superare i 43 punti dell'anno scorso: bisogna riprendere a pedalare forte, l'avversario è di qualità e domani sera dovremo sfoderare una grande prestazione. Affrontiamo avversari capaci di preparare le partite in modo attento. Dovremo essere intelligenti e lucidi nel fare le scelte giuste al momento giusto e in ogni situazione. Il Napoli contro l'Empoli ha giocato per vincere, il loro passo indietro è stato soltanto sul risultato. Sarà uno scontro diretto molto importante per entrambe le squadre: mi aspetto un'avversaria determinata e intensa, come saremo anche noi. Abbiamo un piano partita e sceglierò i giocatori più adatti, ma saremo pronti a intervenire a gara in corso. Loro giocano in modo speculare a noi e hanno un centrocampo molto dinamico, la chiave tattica secondo me sarà sempre la qualità tecnica nel gesto e nella scelta al momento giusto".