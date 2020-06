Milan, Pioli: “Alla pari con la Juve. Gazidis-Ibra, confronto utile”

Dopo oltre due mesi, Stefano Pioli ritrova l’emozione della vigilia del match. Al ritorno in campo, l’avversario non è certamente dei più semplici, ma l’allenatore rossonero è sembrato molto motivato. Nel deserto dell’Allianz Stadium il Milan dovrà cercare di strappare il pass per la finale, ma di fronte ci sarà una Juventus che ha voglia di chiudere la pratica dopo l’1-1 strappato a Milano.

Pioli determinato

Queste le parole di Pioli alla vigilia: “Riprendere a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza, questo é ovvio. Noi del Milan siamo sempre stati molto attenti e favorevoli alla ripresa del campionato. L’assenza dei tifosi è un danno enorme, ma in questo momento è anche il male minore, non si può fare altrimenti. Domani partiamo alla pari, abbiamo uno svantaggio di risultato, ma abbiamo le qualità per giocarcela. Avere uno stadio che ti tifa contro mi ha sempre dato grande energia. Ovviamente avrebbe dato una spinta anche ai nostri avversari. Dobbiamo adattarci subito all’assenza del pubblico, già a San Siro contro il Genoa abbiamo pagato questa cosa. Da quell’esperienza dobbiamo trarre dei vantaggi. Tutti abbiamo voglia di passare il turno, ci proveremo”.

Ibra – Gazidis

L’ex allenatore della Fiorentina ha inoltre commentato in maniera molto telegrafica l’acceso confronto tra Gazidis e Ibrahimovic: “È stato chiaro, diretto ed è servito“.