Milan, Pioli alza bandiera bianca: “Lo scudetto è perso da almeno 3 gare”

Il tecnico dei rossoneri analizza la prestazione della sua squadra al termine del match contro il Genoa

Il tecnico Stefano Pioli ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn: "Abbiamo sprecato troppo, tanto, però la vittoria di oggi è molto importante. Rebic ci dà tanto, a me piace molto anche se non è un classifico giocatore da 4-2-3-1, ma più una seconda punta. Il gol che ha fatto è davvero dal coefficiente di difficoltà molto elevato". Vietato parlare di scudetto: "L'Inter ha vinto troppe partite e ci ha preso troppi punti, sono già 3-4 partite che non lottiamo più per il titolo".