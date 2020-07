Milan, Pioli ammette: “La sosta ci ha fatto lavorare sulle nostre qualità”

Il Milan demolisce la Juventus dopo una clamorosa rimonta. I rossoneri si prendono così il quinto posto e vedono da vicino l’Europa League. Il tecnico Stefano Pioli si sofferma sul match vinto dai suoi uomini.

LE PAROLE DI PIOLI

Stefano Pioli analizza la prestazione della sua squadra, vincitrice a sorpresa sulla Juventus, ai microfoni Rai: “I ragazzi sono stati molto bravi a concentrarsi sul match. Ora mancano ancora sette partite. Avevamo ancora tanto da dare. La pausa ci ha aiutato a dimostrare che avevamo le qualità. Dev’esserci solamente grande concentrazione. Dobbiamo insistere sulle situazioni che ci danno grandi vantaggi. Dobbiamo superare i momenti difficili della partita. Quando vinci, ci sono sempre i rimpianti. Avremmo potuto vincere anche contro la Spal, ma non è stata la nostra serata migliore. Non guardiamoci troppo indietro. Non dobbiamo pensare a quello che non siamo riusciti a fare”.