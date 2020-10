Milan, Pioli: “Battere Inter può dare grande entusiasmo. Ibrahimovic è pronto ma…”

Weekend davvero importante in quel di Milano dove Inter e Milan si daranno battaglia nel derby della Madonnina. Intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha presentato le insidie della sfida contro i nerazzurri valida per la quarta giornata di Serie A.

Le parole di Pioli

“Il Milan ha la propria identità e il suo modo di giocare, nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai, ed è un esame importante e difficile. Ho avuto poco tempo a disposizione ma vale anche per i nostri avversari”, ha esordito Pioli. “Derby senza tifosi? Sarà comunque una partita molto sentita che dobbiamo preparare al meglio”. “Vincere il derby cosa rappresenterebbe? Battere l’Inter ci darebbe entusiasmo, ma pensiamo una gara alla volta. Pensiamo a crescere e migliorare”.

Sulla squadra e in modo particolare su Ibrahimovic: “Ha avuto un problema ma l’ho ritrovato come sempre,. Ha voglia di fare, è determinato e generoso, sta bene poi è chiaro che ha avuto solo una settimana di allenamenti. Lui è pronto per giocare ma vediamo quanti minuti avrà sulle gambe”. “Quando può rientrare Rebic? Non sarà disponibile per domani, sta meglio e questo è importante, ha evitato l’intervento ma settimana prossima avrà un nuovo controllo per capire quali saranno i tempi di recupero”.